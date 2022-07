Mit 2500 Anhängern: TSV 1860 München erlebt euphorisches Fanfest

Sie haben eine Bühne aufgestellt an der Grünwalder Straße. Schließlich war es gar nicht so leicht, vom hintersten Platz aus auch die Fußballer alle zu sehen. Denn in der Spitzen waren 2500 Anhänger beim Fanfest des TSV 1860 München am Samstag. Sie hinterließen eine Kernbotschaft: Mit neun Neuzugängen und voller Euphorie startet der TSV 1860 München in die neue Drittliga-Saison.

Das große Ziel: Besser als Platz vier abschneiden - und aufsteigen

Die Fans durften dabei exklusiv auch die neuen Heimtrikots der Löwen sehen - unter großem Applaus empfingen sie die Spieler in diesen um 10 Uhr morgens. Nach dem offiziellen Teamfoto folgte für die Mannschaft das Training. Die Anhänger konnten Torwandschießen, ihre Schussgeschwindigkeit messen lassen oder Teqball spielen.

Die Löwen sind vor zwei Jahren Tabellenvierter geworden, vor einem Jahr wieder. Noch einmal will Trainer Michael Köllner nicht ganz knapp hinter den Aufstiegsrängen landen - das Ziel ist der Aufstieg: "Ich glaube, dass der Wunsch des Vereins schon ist, dass wir besser als Platz vier werden. Und ich glaube, wir haben alles getan in der Vorbereitung. Und dann geht es darum, eine Super-Saison hinzubekommen. Und wenn du das schaffst, kannst du aufsteigen."