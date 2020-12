250. Bundesligator: Lewandowski sichert FC Bayern den Sieg

Am Tag vor der "Weltfußballer"-Wahl, bei der sich der polnische Toptorjäger gute Chancen ausrechnet, setzte er sich gegen seinen Lieblingsgegner aus Wolfsburg noch einmal selbst in Szene. Mit seinen Saisontoren 14 und 15 bescherte Lewandowski seinen Bayern den so wichtigen Sieg, denn in den Parallelspielen gaben sich auch Tabellenführer Bayer Leverkusen und Verfolger RB Leipzig keine Blöße.

Die Münchner mussten dabei einen Rückstand aufholen. Maximilian Phillipp hatte die Gäste früh in Führung gebracht (6. Minute). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sorgte Lewandowski mit seinem Jubiläumstor für den zwischenzeitlichen Ausgleich. In der 50. Minute machte er den "Doppelpack" perfekt. Vor Lewandowski hatten bisher nur Gerd Müller (365) und Klaus Fischer (268) die 250er-Tormarke geknackt.