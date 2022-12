24.000 Fans sehen Sieg der Bayern-Frauen gegen Barcelona

Mit jeweils neun Punkten stehen die Münchnerinnen und der FC Barcelona an der Tabellenspitze der Champions-League-Gruppe D, in der aber auch noch Benfica Lissabon (sechs Punkte) Chancen aufs Weiterkommen hat. Lediglich der FC Rosengard ist nach vier Spieltagen noch ohne Zähler und kann das Viertelfinale nicht mehr erreichen.

Starke Anfangsphase: 2:0 nach nur zehn Minuten

Vor 24.000 Zuschauern - noch nie sahen in Bayern so viele Fans ein Frauenfußballspiel - entzauberten die Bayern das Starensemble aus Spanien. Die Mannschaft von Trainer Alexander Straus setzte sich in der Arena vor allem dank einer bärenstarken Anfangsphase und großer Effizienz mit 3:1 (2:0) gegen die zuvor noch ungeschlagenen Katalaninnen durch.

Mit schnellem Offensivspiel überrollten die Münchnerinnen den Vorjahresfinalisten, Bühl traf an ihrem 22. Geburtstag nach Flanke von Nationalmannschaftskollegin Sydney Lohmann zur frühen Führung (4.). Lina Magull legte auf Zuspiel von Lea Schüller sofort nach (10.).

"Es ist noch nicht greifbar, was wir als Team geschafft haben." Klara Bühl

Lea Schüller macht den Deckel drauf

Ohne ihre verletzte Weltfußballerin Alexia Putellas übernahmen die Katalaninnen dann aber die Kontrolle über das Spiel. Der deutsche Vizemeister, dem beim 0:3 im Hinspiel vor zwei Wochen im Camp Nou noch die Grenzen aufgezeigt worden waren, verteidigte leidenschaftlich und machte durch Nationalstürmerin Schüller nach Flanke von Magull den Deckel drauf. Die Brasilianerin Geyse (65.) erzielte den Treffer für Barca, die auf weitere Treffer drängten, aber die Niederlage nicht mehr abwenden konnten.