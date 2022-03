209:39 für Vilsbiburg: Kurioses Basketball-Spiel in Regionalliga

So ganz wollten es die Zuschauer nicht glauben, was sie da sahen in der Vilsbiburger Ballsporthalle am Samstagabend. Zumindest klangen ihre Rufe nach und nach etwas ungläubiger im Regionalliga-Spiel der Baskets Vilsbiburg gegen das Nachwuchsprogramm von s.Oliver Würzburg, wie man immer noch auf dem Twitch-Stream des Vereins nachschauen kann.

Irgendwann schafften die Vilsbiburger schließlich die 100er-Marke, später endete die Partie 209:39 für die Gastgeber, Jonathan Braeger erreichte alleine 100 Punkte. Es war ein denkwürdiges Basketballspiel in der Regionalliga Südost, das noch für Nachhall sorgt. Schließlich waren die Umstände der Würzburger Niederlage arg diskutabel.

Würzburg tritt nur mit fünf Spielern an

Robert Heusel, Redakteur bei der Basketball-Zeitschrift Big, schrieb auf Twitter, dass die Unterfranken Corona-bedingt ersatzgeschwächt antreten mussten. Sie hatten um eine Spielverlegung gebeten, Vilsbiburg stimmte nicht zu. Und so entschied sich Würzburg, mit einer Mannschaft von lediglich fünf Spielern anzureisen und anzutreten.

"Wir waren fest davon überzeugt, wenn wir das als kleiner Verein schaffen, bekommt es ein Bundesligaprogramm erst recht hin", sagte Thomas Winter, Vilsbiburgs Vorstand Spielbetrieb. "Man kann mit uns immer über alles reden und wir verwehren uns selten den Wünschen anderer Mannschaften. Allerdings ist die Art und Weise der Kommunikation für uns dabei entscheidend."

Mit FFP2-Masken auf dem Parkett

Vilsbiburg schreibt dazu auf seiner Homepage, dass die Würzburger zwar um eine Spielverlegung baten, "zur Not" aber antreten wollten. Die Würzburger erklärten diesen Umstand nun am Montag in einer Pressemitteilung: "Wäre die s.Oliver Würzburg Akademie beim Sprungball nicht mit mindestens fünf Spielern angetreten, hätte das nach Auskunft der Spielleitung einen Spielverlust mit 0:20 sowie einen Punktabzug zur Folge gehabt." Das Team spiele in den RLSO-Playdowns aber aktuell um den Klassenerhalt und hat zum aktuellen Zeitpunkt nur zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz.

Daher traten die Gäste an, liefen dann allerdings zudem mit FFP2-Masken auf und verteidigten nicht. Am Ende standen nur noch drei Würzburger auf dem Feld - und sahen die Vilsbiburger Korb um Korb erzielen. Die stehen übrigens mit fünf Siegen aus fünf Spielen weiterhin an der Tabellenspitze.