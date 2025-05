20 Jahre Allianz Arena Teil 2: Heimat des FC Bayern, NFL und EMs

Uli Hoeneß hatte sich schon seit Jahren auf einen Auszug des TSV 1860 aus dem Stadion gefreut. Nach dem Zwangsabstieg der Löwen in die Regionalliga 2017 war es so weit: "Wir haben immer gesagt, dass wir dann die Kapelle bestellen und die ist schon im Anmarsch", ließ der FC-Bayern-Patron verlauten. Die Sitze der Arena wurden anschließend ausgetauscht, sodass sie ein riesiges FC-Bayern-Logo seither auf der Südtribüne formen. Im gesamten Mittelrang wurde das neutrale Grau der Stühle in das knallige Rot des Vereins verwandelt.

Der FC Bayern macht es sich gemütlich

Schon 2006 hatte der FC Bayern dem TSV 1860 dessen Anteile am Stadion für elf Millionen Euro abgekauft und es sich seitdem im Stadion wohnlicher gemacht. Die Stadionkapazität wurde sukzessive von 66.000 auf 75.000 Zuschauer gesteigert. Der Einzug der FCB-Erlebniswelt erfolgte 2011, die Umbenennung der Esplanade in "Kurt-Landauer-Platz" zu Ehren des ehemaligen Präsidenten des FCB folgte 2015. Mittlerweile kam eine Statue vom legendären Torjäger Gerd Müller hinzu und die Anschrift der Arena lautet seit diesem Jahr: Franz-Beckenbauer-Platz 5. Und das Trikot des "Kaisers" hängt nun unter dem Dach des Stadions, das er mit auf den Weg gebracht hat.

EM 2020 - Corona und Regenbogen-Debatte

2021 stand das nächste Großereignis an: Die Europameisterschaft 2020, die wegen der Coronapandemie ein Jahr später stattfand und in ganz Europa, machte auch Halt in der Münchner Arena. Alle Vorrundenspiele der DFB-Elf fanden hier statt sowie das Viertelfinale zwischen Italien und Belgien. Neben sportlichen sorgte die Arena auch für politische Schlagzeilen. Der Münchner Stadtrat beantragte bei der UEFA, die Arena beim Duell zwischen Deutschland und Ungarn in Regenbogenfarben zu beleuchten - um ein Zeichen für die Rechte der LGBTQ-Community zu setzen. Ein Antrag, der abgelehnt wurde. Im Innenraum waren während des Spiels dennoch die Regenbogenfarben zu sehen: auf Klatschpappen, Schildern und FFP2-Masken.

Die FC-Bayern-Frauen und die NFL gastieren

2022 feierten die FC-Bayern-Frauen ihr Debüt in der Allianz Arena. Beim Champions-League-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain kamen allerdings nur 13.000 Zuschauer in das Stadion. Im Dezember desselben Jahres waren es schon deutlich mehr: 24.000 Fans sahen im Dezember, wie die Frauenmannschaft des FC Bayern den FC Barcelona mit 3:1 besiegte.

Im selben Jahr gab es ein weiteres Debüt in der Münchner Arena: Die amerikanische Footballliga NFL gastierte im November 2022 in München. Die Arena wurde umgebaut. Vorrichtungen für die Football-Tore wurden im Boden eingebaut, die Dimensionen des Spielfelds sowie der Rasenheizung erweitert und zusätzliche Duschen installiert, um die großen Mannschaftskader aufnehmen zu können. Beim Duell zwischen den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady feierte die NFL das erste offizielle Ligaspiel in Deutschland. Zwei Jahre später der nächste NFL-Besuch: Diesmal kamen die Carolina Panthers und die New York Giants.

EM 2024: Startschuss für das Sommermärchen 2.0

Und auch die Europameisterschaft kehrte nach München zurück. Wie schon bei der WM 2006 wurde die EM 2024 in der Allianz Arena eröffnet. Die Fans sahen ein berauschendes 5:1 der DFB-Auswahl über Schottland, das die positive Grundstimmung für das Turnier setzte. Es war das erste von insgesamt vier Gruppenspielen, die in München stattfanden. Auch das Achtelfinale zwischen Rumänien und der Niederlande sowie das Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich fanden in der Allianz Arena statt.

Champions League, Nations League, Guns N' Roses

Zum 20. Geburtstag der Arena gibt es nun ein besonderes Geschenk: Am Samstag, dem 31. Mai - exakt 20 Jahre nach dem ersten Spiel des FC Bayern in der Arena, findet erneut das Champions-League-Finale dort statt. Der FCB wird diesmal, anders als 2012, nicht vertreten sein. Inter Mailand und Paris Saint-Germain spielen den Henkelpott unter sich aus.

Ausruhen kann sich die Arena trotz der 20 Jahren in den Knochen - oder im Beton - allerdings nicht. Schon am 8. Juni findet das nächste Endspiel hier statt: Das Finale der Nations League, in dem sich womöglich die DFB-Elf erstmals den recht jungen internationalen Titel sichern kann. Danach heißt es für die Arena schnell umbauen, es folgt nämlich das nächste Debüt: Das erste Großkonzert findet in dem Fußballstadion statt: Die Guns N‘ Roses performen. Es bleibt zu hoffen, dass die Rockfans das Stadion nicht ähnlich verwüstet hinterlassen, wie es einst die Fans des TSV 1860 taten. Viel Zeit für Aufräumarbeiten bleibt nicht. Schließlich will der FC Bayern noch einige Meisterschalen in seinem Stadion in die Höhe stemmen.