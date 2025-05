20 Jahre Allianz Arena Teil 1: "Brüh im Lichte" und 1860-Randale

Am 30. Mai 2005 schoss sich Patrick Milchraum in die Geschichtsbücher. Der Mittelfeldspieler wandte beim Eröffnungsspiel der Allianz Arena auf dem ganz neuen Rasen einen ganz alten Trick an, um beim Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Nürnberg seinen Gegenspieler auszuspielen. Ball rechts vorbei legen, links vorbeilaufen - Abschluss, drin. Im Tor und in der Fußballhistorie: Die Ehre, das erste Tor in der Allianz Arena erzielt zu haben, gehörte einem Sechziger. Bei der Partie, die nach Toren von Lance Davids und Daniel Baier mit 3:2 für 1860 endete, stimmten die Löwenfans immer wieder den Gesang "Hier regiert der TSV" an - eine Aussage, die sich nun, 20 Jahre nach der Eröffnung, nicht mehr halten lässt.

"Brüh im Lichte" und Deisler-Tor: Der FC Bayern zieht ein

Niemand wird am 20. Jahrestag der Arena der Aussage widersprechen, die einen Tag später formuliert wurde: "Hier regiert der FCB" skandierten da nämlich die Anhänger des FC Bayern in ihrer neuen Heimat. Festlich weihte der deutsche Rekordmeister das Stadion in Fröttmaning mit einem Testspiel gegen die Deutsche Nationalmannschaft ein. Vor damals noch 66.000 Anhängern (heute ist die Kapazität mittlerweile auf 75.000 gewachsen) durfte die Sängerin Sarah Connor die Nationalhymne zum Besten geben und sorgte mit mangelnder Textsicherheit für den einprägsamsten Moment des Freundschaftsspiels. "Brüh im Lichte dieses Glückes", verträllerte sie sich.

Das erste FC-Bayern-Tor erzielte übrigens Sebastian Deisler. Die FCB-Premierensaison verlief direkt standesgemäß. Der FC Bayern wurde Meister und durfte zum ersten Mal die Schale in der Allianz Arena in die Höhe stemmen. Bei den Löwen ging die erste Saison in der Arena deutlich holpriger los. Einen Punkt war der TSV am Ende von den Abstiegsrängen entfernt. Trotz einer sportlich schwierigen Saison kamen im Schnitt mehr als 40.000 Zuschauer - bis heute der Vereinsrekord.