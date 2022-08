2. Runde im DFB-Pokal der Frauen: Ingolstadt empfängt FC Bayern

Die zweite Runde im DFB-Pokal der Frauen steht fest. Im Anschluss an die letzte Erstrundenpartie zwischen Holstein Kiel und dem VfL Bochum zog die ehemalige deutsche Nationalspielerin Turid Knaak die Lose.

Vier bayerische Vereine in Runde zwei

Eines der 16 Duelle lautet FC Ingolstadt 04 (2. Frauen-Bundesliga) gegen den deutschen Vizemeister FC Bayern München. Der SV Weinberg aus der Regionalliga Süd erwartet Bundesligist Eintracht Frankfurt. Der 1. FC Nürnberg, der in der 2. Bundesliga spielt, muss zum Regionalligisten Karlsruher SC reisen.

Der Titelverteidiger VfL Wolfsburg kämpft beim Zweitligisten FSV Gütersloh 2009 um den Einzug ins Achtelfinale.

Bundesliga-Teams steigen jetzt ein

Am vergangenen Wochenende waren in der ersten Pokalrunde zunächst die qualifizierten Amateurvereine und einige Zweitligisten gegeneinander angetreten. In der zweiten Runde steigen nun die übrigen Teams in die Pokalsaison ein. Die vier bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga der vergangenen Saison hatten ein Freilos erhalten, ebenso die zwölf Teams aus der Frauen-Bundesliga.

Aufteilung in Süd- und Nordgruppe

Wie schon in der ersten wird auch in der zweiten Runde in zwei regional ausgelosten Gruppen gespielt. Die Zuteilung der qualifizierten Mannschaften erfolgte durch die Fachgruppe Frauen- und Mädchenfußball nach geografischen Gesichtspunkten.