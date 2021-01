2. Liga: Würzburgs Hoffnungen auf Klassenerhalt schmelzen

Schlechter Start in die von Trainer Bernhard Trares ausgerufene "Woche der Wahrheit" für die Unterfranken: Gegen den Karlsruher SC waren die Kickers letztlich chancenlos und verlieren als Tabellenletzter immer mehr den Anschluss ans rettende Ufer. Erst vier Punkte hat Würzburg auf der Habenseite. In den folgenden Partien am Mittwoch im Nachholspiel gegen den FC St. Pauli (18.30 Uhr) und am Samstag (09.01.2021) beim VfL Osnabrück müssen unbedingt Siege her.