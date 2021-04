2. Liga: Würzburger Kickers verlieren das Kellerduell

Der Abstiegskampf fand weitestgehend im Mittelfeld statt. In der ersten Hälfte der Partie hatten beide Teams nur jeweils eine richtig gute Abschlusschance, die David Kopacz und Kevin Behrens vergaben. Sandhausen schaffte kurz vor dem Pausenpfiff aber doch noch die Führung (45.) durch einen Handelfmeter, den Behrens verwandelte.

Lattenkracher bei Sandhausen, Pieringer vergibt Ausgleichschance

Danach beschränkte sich Sandhausen zumeist auf Konter. Die Rothosen versuchten nochmal alles, um ran zu kommen. So richtig rappelte es aber nur am Kasten der Kickers. Julius Biada hatte die Kugel (59.) an die Latte gehämmert. Der eingewechselte Marvin Pieringer (81.) hatte den Ausgleichstreffer auf dem Fuß, traf die Kugel aber nicht richtig. Damit blieb es bei der bitteren Niederlage.

Herkulesaufgabe für das neue Trainergespann

Das neue Trainergespann hat in den letzten acht Spielen bis zum Saisonende mit zehn Punkten Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz eine Herkulesaufgabe vor sich. Ralf Santelli, Cheftrainer im Nachwuchsleitungszentrum des FWK und Sebastian Schuppan, Vorstand Sport, hatten nach der Entlassung von Cheftrainer Trares dessen Aufgaben übernommen.