2. Liga: Würzburg kann auch in Überzahl nicht gewinnen

Gelb-Rot für Knoll - Ausgleich durch Benatelli

Die nächste Schlüsselszene dann in der 41. Minute: Knoll leistete sich erneut ein Foulspiel und musste mit Gelb-Rot vom Platz. 50 Minuten nun also Überzahl für Würzburg. Doch die konnten das nicht nutzen. Im Gegenteil: St. Pauli wehrte sich mit Mann und Maus gegen die drohende Niederlage und kam in der 57. Minute durch Rico Benatelli zum Ausgleich.

Auch die Einwechslung des 38-jährigen Neuzugangs Stefan Mayerhofer änderte in der immer hitziger werden Atmosphäre auf dem Platz nichts mehr am Ergebnis. Für die Kontrahenten wird es in dieser Saison wohl einzig und allein um den Klassenerhalt gehen. Zu schwach die Vorstellung beider Teams. Die nächste Chance, zu punkten, haben die Würzburger Kickers am Samstag (13.00 Uhr) in der Partie beim VfL Osnabrück.