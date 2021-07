2. Liga: Traumtor schockt Ingolstadt beim Heimauftakt

Mit 1:2 (0:0) mussten sich die Schanzer schließlich geschlagen geben. Dabei hatte nach dem Führungstreffer von Filip Bilbija (59.) alles auf einen Heimsieg hingedeutet. Doch Patrick Schmidt (73.) und Tim Kleindienst (75.) drehten die Partie in nur drei Minuten für die Gäste aus Heidenheim. Damit ist der Saisonauftakt unter dem neuen Trainer Roberto Pätzold für Ingolstadt misslungen. Nach zwei Niederlagen stehen die Oberbayern mit null Punkten auf Platz 16.

Ingolstadt mit Vorteilen

Ingolstadt startete gut in die Partie und hatte Vorteile, aber keine großen Torchancen. Dagegen traf Keller ins eigene Tor, was aber nicht zählte, da Kühlwetter im Abseits gestanden hatte.

In der zweiten Hälfte brach dann der Bann: Bilbija erzielt das erste FCI-Tor in der neuen Saison. Stendera führte einen Freistoß schnell aus und das gesamte Ingolstädter Team schaltete schneller als der FCH. Aus knapp sechs Metern traf der 21-Jährige.

Traumtor von Kleindienst

Anschließend waren die Schanzer zu passiv: Der eingewechselte Schmidt traf mit einer sehenswerten Volley-Abnahme zum Ausgleich. Direkt danach setzten die Ingolstädter den Ball an die Latte und im Gegenzug erzielte Kleindienst ein mögliches Tor des Jahres: Er traf mit einem Heber von der Mittellinie aus gut 45 Metern. FCI-Torwart Buntic stand zu weit vor seinem Kasten. So war die Ingolstädter Niederlage trotz reichlich Mühe in der Schlussphase besiegelt.