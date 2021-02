2. Liga: Torloses Remis zwischen Nürnberg und Braunschweig

Nach zehn Minuten zappelte die Kugel zwar im Kasten der Eintracht. Doch der Videoschiedsrichter wertete die Ballannahme des Torschützen Manuel Schäffler wegen zu hohem Bein als gefährliches Spiel und annullierte den Treffer. Eine Glanzparade des Braunschweiger Keepers Jasmin Fejzić verhinderte die Führung der Franken, der kraftvolle Volleyschuss (41.) aus 14 Metern Entfernung von Nikola Dovedan hätte sonst perfekt links oben ins Toreck gepasst.

Zweiter Nürnberger Treffer wegen Abseits abgepfiffen

Zum zweiten Mal in dieser ansonsten spanungsarmen Partie erzielt der Club in der 71. Minute ein Tor. Doch auch das zählte nicht. Dovedan, der aus sechs Metern mit rechts die Kugel in die Maschen gejagt hatte, stand dabei drei Meter im Abseits. Ansonsten bissen beide Teams gegen die sehr aggressiv eingestellte Abwehrreihen am gegnerischen Sechzehner auf Granit. Mit dem torlosen Remis gegen den FSV hat der Club die letzten vier Heimspiele nicht gewinnen können und bleibt in der unteren Tabellenzone hängen.