2. Liga: SpVgg Greuther Fürth gewinnt gegen Jahn Regensburg

Beide Mannschaften waren nach ihrem Pokal-Aus in der ersten Runde auf Wiedergutmachung aus. Jahn Regensburg, der gegen den Regionalligisten 1. FC Saarbrücken im Pokal raus flog, war anfangs der ersten Halbzeit aktiver. Doch dann verflachte das spielerische Niveau - wenig Nennenswertes war zu sehen.

Fürth, schied beim Drittligisten MSV Duisburg aus, ging in der zweiten Hälfte forscher ans Werk und erarbeitete sich gute Chancen. In der 74. Minute brachte Julian Green die Hausherren in Führung. Sieben Minuten später jubelten die Fürther Fans zu früh über ein Tor von Neuzugang Branimir Hrgota: Der Videoschiedsrichter erkannte eine Abseitsstellung von Tobias Mohr beim Abspiel auf Hrgota. Die Regensburger blieben danach sowohl in der Defensive als auch der Offensive vieles schuldig und kassierten ihre erste Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga.