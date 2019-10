2. Liga: SpVgg Greuther Fürth beendet Negativserie

Bei den Fürthern lief zuletzt nicht viel zusammen. In den letzten drei Spielen der 2. Liga setzte es drei Pleiten gegen Hamburg, Stuttgart und Kiel, sodass die Kleeblätter in der Tabelle auf die zwölfte Position zurückgefallen sind. Vor allem defensiv passte in den letzten Wochen nicht viel zusammen, sodass es bei den drei Niederlagen gleich sieben Gegentreffer setzte. Vor dem Spiel sagte Trainer Stefan Leitl: "Für uns gibt es kein einfaches Spiel, für uns ist wichtig, dass wir eine gute Performance zeigen. Dann können wir Dresden zu Hause schlagen."

Keita-Ruel sorgt im Alleingang für Fürther Sieg

Schon in den ersten Minuten ließen seine Spieler erkennen, dass sie den Abwärtstrend stoppen wollen und legten eine "gute Performance" hin. Die Zuschauer im Ronhof sahen ein abwechslungsreiches Spiel. Bereits in der 8. Minute ging Fürth durch Daniel Keita-Ruel in Führung. Wegen einer möglichen Abseitsposition Keitas wurde der Treffer erst nach Videobeweis gegeben. Dynamo Dresden gab nicht auf und suchte den Ausgleichstreffer. Doch vor dem Tor fehlte den Sachsen die letzte Qualität. Die Zuschauer im Ronhof sahen ein abwechslungsreiches Spiel. Abgezockter zeigten sich da die Franken: In der 38. Minute traf Keita-Ruel zum zweiten Mal.

Nach zuletzt drei sieg- und torlosen Spielen durften die Fürther wieder über einen Sieg jubeln. Mit nun 14 Punkten liegen die Franken zumindest vorübergehend auf dem fünften Platz.