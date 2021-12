Zweite Bundesliga: Roger Stilz tritt sein Amt beim SSV Jahn an

Am Mittwoch ist der erste Arbeitstag von Roger Stilz als Geschäftsführer Sport beim SSV Jahn Regensburg. Der 44-jährige Schweizer tritt damit die Nachfolge von Christian Keller an, der im nächsten Jahr beim 1. FC Köln Dienst tun wird. Keller hat bereits Ende Oktober den Jahn verlassen, aber Roger Stilz konnte erst einen Monat später seine Arbeit aufnehmen, weil er noch unter Vertrag stand.

Will nichts Grundlegendes ändern

Stilz war zuletzt Sportdirektor beim belgischen Zweitligisten Waasland-Beveren. Er hat mehrere Jahre auch das Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli geleitet. Der SSV Jahn kam auf ihn zu, der erste Kontakt war ein Anruf von Christian Keller, erklärte Roger Stilz am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz.

Er wolle nichts Grundlegendes ändern, aber in der 2. Liga gelte es immer auf der Hut zu sein. Der SSV Jahn habe ihn mit seiner Philosophie überzeugt, betonte Stilz. Von Visionen und großen Plänen wollte er an seinem ersten Arbeitstag nicht sprechen. Eine konkrete Änderung kündigte er aber für den kommenden Sonntag bereits an. Im Auswärtsspiel in Heidenheim wird er auf der Bank Platz nehmen, neben den Spielern und dem Betreuerteam. Christian Keller hat die Spiele stets von der Tribüne aus verfolgt. Er brauche so schnell wie möglich so viele Informationen wie möglich über die Abläufe beim Jahn, so Stilz. Deshalb werde er auf der Bank sitzen und das wird auch auf Weiteres so bleiben.

Stilz hält Ball erstmal flach - hat erste Liga aber im Blick

Der SSV Jahn habe stets darauf verzichtet, große Namen zu verpflichten, stattdessen entwicklungsfähige Spieler aus den unteren Ligen geholt. Auch das habe Stilz imponiert. Der Jahn steht derzeit auf Tabellenplatz zwei - einem Aufstiegsplatz. Er würde sich freuen, wenn er beim Jahn zweigleisig, also auch für die 1. Liga planen müsste, aber die Saison ist noch lang, gibt Roger Stilz zu bedenken. Damit hält er den Ball flach, und trifft den Ton, der beim Jahn üblich ist.

Christian Keller hatte beim Jahn die kaufmännische und die sportliche Leitung inne. Er hat damit zwei Nachfolger bekommen. Mit Philipp Hausner, der bereits Anfang November sein Amt übernahm, einen kaufmännischen und mit Roger Stilz einen für den Sport zuständigen Geschäftsführer.