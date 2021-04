2. Liga: Remis nutzt Nürnberg mehr als Würzburg

Nürnberger Passivität rächt sich

Nach der Pause versuchten die Unterfranken etwas mehr. In der Offensive fehlten zunächst aber Durchschlagskraft und Ideen gegen ein FCN-Team, das wenig Akzente setzte. Dies sollte sich rächen. Ronstadt war schon in der 73. Minute nah dran am Ausgleich. Der gelang Lars Dietz dann in der 78, Minute, als er nach einem Freistoß den Ball aus fünf Metern mit dem Kopf über die Linie drückte.