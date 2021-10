2. Liga: Regensburg zeigt sich als routinierter Tabellenzweiter

Der FC Ingolstadt kam eigentlich gut in die Partie und zeigte sich auch vorne. Doch bereits in der neunten Minute mussten die Schanzer das erste Gegentor hinnehmen. David Otto nutzte eiskalt die erste Chance der Partie für den Jahn und vollstreckte aus kurzer Distanz zu 1:0-Führung.

FC Ingolstadt bemüht, aber nicht lange

Trotz der kalten Dusche raffte sich der FCI weiter auf und zeigte sich immer wieder in der gegnerischen Hälfte. Ausgerechnet nach rund einer halben Stunde, als die Partie zu verflachen drohte, kam Regensburg zur nächsten Chance. Nach einer Ecke kam Max Besuschkow (34.) zum Kopfball und setzte diesen knapp über die Querlatte. Bis auf einen am Ende misslungen Vorstoß durch Marcel Gaus, war von den Schanzern danach nicht mehr viel zu sehen. Der Tabellenzweite aus Regensburg konnte die knappe Führung problemlos in die Pause mitnehmen.

Regensburg legt nach, FCI-Ehrentreffer zählt nicht

Auch in den zweiten 45 Minuten nutzte Regensburg konsequent die Chancen. Max Besuschkow schob (63.) einen Foulelfmeter platziert ein. Kaan Caliskaner setzte sich mit eine Kopfball durch und machte (73.) kurz nach seiner Einwechslung den Deckel drauf. Der Ehrentreffer durch Maximilian Beister (89.) zählte nicht, er wurde auf Grund einer Abseitsposition nicht gegeben.