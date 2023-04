2. Liga - Regensburg und Nürnberg mittendrin im Abstiegskampf

Fünf Spieltage vor Saisonende ist der Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga spannend wie selten zuvor. Rechnerisch kämpfen noch bis zu zehn Klubs um den Klassenerhalt, aus denen zwei direkte Absteiger und der Relegationsteilnehmer (gegen den Tabellendritten der 3. Liga) ermittelt werden.

Sechs Mannschaften sind besonders gefährdet, dazu gehören auch zwei bayerische Mannschaften: der Club aus Nürnberg auf Platz 13 mit 33 Punkten und der SSV Jahn Regensburg auf Platz 16 mit 28 Punkten.

Richtungsweisendes Spiel für Regensburg in Sandhausen

Beide haben am Wochenende machbare Duelle vor der Brust – für die Regensburger gibt es am Sonntag (13.30 Uhr/Livereportage zum Hören im BR24 Livecenter) sogar ein direktes Abstiegsduell gegen Sandhausen. Kapitän Benedikt Gimber sagt gegenüber BR24 Sport: "Die Anspannung ist nochmal größer als vor anderen Spielen, weil einfach viel auf dem Spiel steht.“

600 bis 800 Fans machen sich mit einem Sonderzug auf den Weg nach Sandhausen, um die Mannschaft bei der Mission Klassenerhalt zu unterstützen. Entscheidend wird dabei sein, ob die Pfälzer vor dem Tor besser werden.

Hinten hui, vorne pfui

Die Regensburger zeigen sich nämlich nach der Winterpause defensiv stabilisiert – nur 15 Gegentore sind die wenigsten aller Abstiegskandidaten. Offensiv jedoch hakt es jedoch gewaltig: In den letzten zwölf Partien gelangen nur acht Treffer.

Das Positive: Die Oberpfälzer haben in den letzten fünf Spielen alles in der eigenen Hand. Und die werden vorentscheidend sein: Mit Siegen gegen drei direkte Konkurrenten kann sich das Team von Trainer Mersad Selimbegovic aus dem Keller befreien. Allerdings muss der Jahn jeweils auswärts in Sandhausen und danach in Rostock und Braunschweig antreten.

Restprogramm Jahn Regensburg