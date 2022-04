2. Liga: Regensburg holt zu zehnt einen Punkt in Hannover

Beste hat Siegtor auf dem Fuß

Mit einem Mann weniger zogen sich die Oberpfälzer nach dem Wechsel weiter zurück, ließen die 96er ´kommen und verlegten sich aufs Kontern. Hannover investierte allerdings weiterhin zu wenig ins Spiel nach vorne und stellte die Gäste vor wenig Probleme. Die beste Chance zur Führung hatte dann sogar Regensburg: Albers schickte Jan-Niklas Beste auf die Reise, der aus halbrechter Position nur noch Ron-Robert Zieler vor sich hatte, der den Winkel aber so gheschickt verkürzen konnte, dass Beste die Kugel nicht vorbei gelegt bekam.

Die Niedersachsen gingen erst kurz vor dem Ende zunehmend ins Risiko, kamen aber kaum zu zwingenden Abschlüssen. Eine Schrecksekunde für den Jahn dann noch in der 85. Minute: Keeper Alexander Meyer, der schon in der ersten Halbzeit mit dem Kopf an den Pfosten geknallt war, blieb nach einem Zusammenprall mit Hannovers Moussa Doumbouya liegen, konnte aber zu Ende spielen.