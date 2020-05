2. Liga: Regensburg erkämpft wichtigen Punkt in Sandhausen

Jahn-Keeper Meyer hält Regensburg im Spiel

Sandhausen begann die von beiden Seiten durchaus leidenschaftlich geführte Partie offensiv, den Gastgebern fehlte es jedoch an der nötigen Durchschlagkraft und Passgenauigkeit. In den letzten zehn Minuten vor der Halbzeit wurden die Gastgeber immer dominanter. Regensburg hingegen kam kaum mal gefählich nach vorne. Kevin Behrens (4.) und Robin Scheu (24.) hatten gute Gelegenheiten für die Gastgeber, scheiterten aber an Jahn-Keeper Alexander Meyer.

Sandhausen mit den besseren Chancen - Wekessers Tor zählt nicht

Das änderte sich auch nach der Pause nicht. Sandhausens Trainer Uwe Koschinat sah in der 57. Minute wegen Meckerns die Gelbe Karte. Seine Mannschaft hatte durch Philipp Klingmann (61.) die nächste gute Torchance. Meyer war an diesem Nachmittag allerdings nicht zu bezwingen.

Erik Wekesser brachte die Gäste in der 50. Minute dann sogar beinahe in Führung, Schiedsrichter Daniel Schlager entschied nach Rücksprache mit dem Videoassistenten jedoch auf Abseits. Ein Sieg wäre aufgrund der Spielanteile aber auch nicht verdient gewesen.