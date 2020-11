2. Liga: Michael Schiele übernimmt in Sandhausen

Michael Schiele soll bereits am Samstag (13.00 Uhr) im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue beim Tabellen-15. auf der Bank sitzen. Der 42-Jährige habe am Nachmittag bereits erstmals das Training am Hardtwald geleitet und werde am Freitag (27.11.2020) im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt, teilte der Klub mit.

Schiele folgt auf Uwe Koschinat, von dem sich die Badener am Dienstag nach einem schwachen Saisonstart mit nur zwei Punkten aus den letzten fünf Partien und dem Sturz auf Tabellenplatz 15 getrennt hatten.

Ex-Würzburger kehrt nach Sandhausen zurück

Schiele war bis vor wenigen Wochen als Trainer bei den Würzburger Kickers tätig und stieg mit diesen im Sommer in die 2. Bundesliga auf. Nach drei Niederlagen in den ersten drei Pflichtspielen dieser Saison wurde er dort entlassen. In seiner aktiven Karriere hatte er in der Spielzeit 2002/03 für Sandhausen gespielt. Beim SVS soll er mit dem bestehenden Stab um die Co-Trainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits zusammenarbeiten.