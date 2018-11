2. Liga: Jens Keller neuer Trainer beim FC Ingolstadt

Keller war bis Dezember 2017 bei Union Berlin unter Vertrag. Davor trainierte der 48-Jährige den VfB Stuttgart und Schalke 04. Nouri war am Montag nach nur acht Spielen im Amt entlassen worden. Unter Nouri, der im September die Schanzer von Stefan Leitl übernommen hatte, konnte der FC Ingolstadt kein Spiel gewinnen. Insgesamt wartet der FC Ingolstadt seit nunmehr zehn Spielen auf einen Sieg.

"Wir sind nach den gemeinsamen Gesprächen zur Überzeugung gekommen, dass unsere Mannschaft unter Jens Keller wieder in die Spur findet und erfolgreich punkten wird." Geschäftsführer Sport und Kommunikation Harald Gärtner

Vorstellung am Sonntag

Keller galt als großer Favorit - es gab wohl schon nach Leitls Entlassung großes Interesse an ihm. Am Sonntag wird er bei einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Am Samstag gegen den Hamburger SV wird noch Interimscoach Roberto Pätzold auf der Trainerbank sitzen.

"Jeder weiß somit, wie es nach der Partie weitergeht." Harald Gärtner