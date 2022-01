2. Bundesliga: Jahn Regensburg vergibt Elfmeter und Sieg

Ein Elfmeter machte beim Stand von 1:1 den Unterschied: Während Jahn Regensburg seinen verschoss, konnten die Kieler ihren Strafstoß sicher verwandeln und kamen so zum 2:1-Sieg. Die Oberpfälzer belegen mit nun 31 Punkten den achten Tabellenplatz - der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz beträgt vier Punkte.

Kontrollierte Anfangsphase der Regensburger

Der SSV Jahn Regensburg ging nach dem souveränen 3:0 in Sandhausen gestärkt in das erste Heimspiel des Jahres - dem 300. Spiel überhaupt in der 2. Bundesliga. Anfangs kontrollierten die Oberpfälzer das Geschehen, und hielten die Kieler durch hohes Anlaufen in der gegnerischen Hälfte. Schon früh fiel der Führungstreffer: Scott Kennedy traf in der 12. Minute per Kopf.

Holstein Kiel mühte sich um den Ausgleichstreffer, schaffte es aber nur selten in den Regensburger Strafraum - den Norddeutschen fehlte es auch an Präzision bei den Abschlüssen. Das 1:1 durch Julian Korb in der 35. Minute kam daher überraschend. Kurz vor der Pause vergab der Jahn die Chance auf die erneute Führung: Nach einem Foul an Benedikt Gimber scheiterte Max Besuschkow vom Elfmeterpunkt am Kieler Torwart Thomas Dähne .

Kiel dreht Spiel

Besser machte es der Kieler Alexander Mühling, der in der 59. Minute einen Strafstoß sicher verwandelte. Regensburg hatte zuvor den Gästen zu viel Raum und Möglichkeiten gelassen - die Führung der Kieler war zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient. Erst in der Schlussviertelstunde bauten die Hausherren wieder Druck auf und setzten die Kieler unter Druck. Doch die Gäste standen sicher in der Abwehr.