2. Liga: Jahn Regensburg rettet Remis

Vor 15.210 Zuschauern im ausverkauften Regensburger Stadion sorgte der niederländische Stürmer Henk Veerman (39. Minute) vor der Halbzeit für die schmeichelhafte Gäste-Führung. Sebastian Stolze (87.) traf wenige Minuten vor dem Ende gegen Pauli-Schlussmann Robin Himmelmann.

Regensburg beherrscht das Geschehen, aber Pauli macht das Tor

Bis zum 0:1 hatte Regensburg das Geschehen beherrscht, im Abschluss aber die nötige Präzision und Entschlossenheit vermissen lassen. Andreas Geipl (25.) und Jann George (32.), der am stark reagierenden Himmelmann scheiterte, hatten in der ersten Hälfte die besten Möglichkeiten. St. Pauli, das in den letzten fünf Auswärtspartien immerhin zu 11 Punkten kam, konnte das Spiel nach dem Wechsel nur kurz etwas offener gestalten, stand ansonsten meist unter Druck. Marco Grüttner (57.) verfehlte jedoch in aussichtsreicher Position das Ziel. Zudem traf Hamadi Al Ghaddioui (71.) völlig freistehend den Ball nicht richtig und vergab so die große Ausgleichschance. Auf der anderen Seite hätte Veerman (82.) bei einem der selten Konter alles klarmachen können

Mit 24 Punkten ist St. Pauli nun Tabellendritter, Union Berlin kann im Montagsspiel beim Hamburger SV den Kiez-Club allerdings noch verdrängen. Der SSV Jahn liegt mit 21 Zählern im Mittelfeld.