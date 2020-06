2. Liga: Jahn Regensburg holt Punkt bei St. Pauli

Der FC St. Pauli hat sich mit dem Remis den Klassenerhalt gesichert. Dimitrios Diamantakos (11.) sorgte schnell für beruhigte Nerven im St.-Pauli-Lager, als er ein Durcheinander in der Jahn-Abwehr zu seinem elften Saisontor nutzte. Oliver Hein (27.) gelang noch vor der Pause der Ausgleich. St. Pauli geht somit in sein zehntes Zweitliga-Jahr in Folge.

Die Braun-Weißen bestimmten in der Folge das Geschehen, wurden für ihre Nachlässigkeiten aber mit dem Ausgleich bestraft. Weil anschließend klar wurde, dass das Luhukay-Team auch bei einer Niederlage gerettet ist, ließen es beide Teams in der Folge ruhiger angehen. Der Jahn konnte bereits am letzten Spieltag den Verbleib in der 2. Liga sichern.