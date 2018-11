2. Liga: Jahn Regensburg freut sich auf Topspiel

Die Oberpfälzer könnten mit einem Sieg am Sonntag vor erstmals ausverkauften heimischen Rängen den Kiezklub überholen. Doch Regensburg will sich vor dem Duell mit dem FC St. Pauli in nicht mit Tabellenkonstellationen befassen.

Regensburg will in der "Spur bleiben"

Derzeit hat die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer drei Punkte weniger als die Hanseaten auf dem Konto, dafür aber die bessere Tordifferenz. "Ich bin ganz weit von irgendwelchen Konstellationen am 14. Spieltag weg", sagte der Coach. Das tabellarische "Festsetzen in irgendeiner Region" sei derzeit nicht wichtig. "Viel wichtiger ist, dass wir in der Spur bleiben."

Die Regensburger verabschiedeten sich mit einem Last-Minute-Sieg beim 1. FC Magdeburg in die Länderspielpause. "Die Köpfe sind frei, die Mannschaft hat gut trainiert und wir freuen uns auf dieses Topspiel", verkündete Beierlorzer. "Jetzt ist die Mannschaft schon wieder heiß auf die nächste Herausforderung." Die Oberpfälzer sind seit acht Spielen ungeschlagen.