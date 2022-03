2. Liga: Ingolstadt nach 0:1 in Kiel kaum mehr zu retten

Der FC Ingolstadt 04 hat nach der insgesamt 18. Saisonniederlage sieben Spieltage vor dem Saisonende nur noch theoretische Chancen, den direkten Wiederabstieg abzuwenden, beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz doch satte 13 Punkte; das definitiv rettende Ufer ist sogar 15 Zähler entfernt.

Ingolstadt zu passiv, Kiel nutzt seine Chance

Der FC Ingolstadt hatten in der ersten Halbzeit nur wenig Spielanteile und kaum Offensivaktionen, das Geschehen kontrollierte weitestgehend Holstein Kiel. Die Störche anfangs noch zu ungefährlich agierenden Norddeutschen wurden nach einer halben Stunde zielstrebiger. Allerdings ließen sie durch Benedikt Pichler, dessen freien Schuss der FCI-Keeper Robert Jendrusch parierte (32.), und Fiete Arp, der den Gästekasten am Ende eines Solos knapp verfehlte (35.), Chancen der höchsten Kategorie erst einmal ungenutzt. Wenig später konnten sie die Störche dann doch jubeln: Den auf einem Foul Filip Bilbijas an Pichler beruhenden Strafstoß verwandelte Kapitän Alexander Mühling sicher (39.) zur 1:0-Führung.

Schanzer auch nach der Pause ohne gefährliche Offensivaktionen

In der zweiten Hälfte wurde der FCI zwar etwas aktiver. Doch Gefahr strahlte das nicht aus. Deshalb nahm Trainer Rüdiger Rehm nach rund einer Stunde (62.) auf der linken Offensivseite einen ersten personellen Tausch vor. Für Florian Pick kam Marcel Gaus, der zuletzt wegen einer Gelb-Roten Karte gefehlt hatte. Allerdings schafften die Schanzer trotzdem nicht die Wende.