2. Liga: Ingolstadt unterliegt Hannover bei Rehm-Debüt

Der FC Ingolstadt zeigte sich am 17. Spieltag kämpferisch, gegen selbstbewusste Gäste aus Hannover fehlte dem Zweitligisten am Ende aber die Mittel, um die Punkte im heimischen Audi Sportpark zu behalten. Maximilian Beier (9.) schoss Hannover früh in Führung, doch Ingolstadts Marcel Gaus hielt mit dem 1:1 (29.) dagegen. Linton Maina gelang noch vor der Pause die erneute Führung zum 2:1 (38.), die Ingolstadt bis zum Ende nicht mehr aufholen konnte. das erstmals unter dem neuen Trainer Rüdiger Rehm

Ingolstadt startet harmlos

Die Niedersachsen machten von Beginn an Druck und sorgten damit für erste Unsicherheiten bei den Schanzern. In der 10. Minute ging 96 auch prompt in Führung, als Beier die Unruhe im Ingolstädter Strafraum nach einer Flanke von Sei Muroya zum 1:0 nutzen konnte.

Ingolstadt verhinderte danach nur mit Glück einen weiteren Gegentreffer, Gaus überraschte Hannover dann aber mit dem 1:1-Ausgleich (29.) aus dem Nichts. Die Partie wurde daraufhin offener, ehe Hannover die FCI-Defensive erneut aushebelte und Maina die Gäste in der 38. Minute zum 1:2-Pausenstand in Front schoss.