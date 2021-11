2. Liga: Ingolstadt kommt nicht aus Tabellenkeller

Am 15. Spieltag reiste der FC Ingolstadt 04 zu Gast in den Norden zum Hamburger SV. Neun Spiele ohne Sieg lagen hinter ihnen. Diesen Negativtrend konnten die Schanzer auch am Sonntag nicht brechen. Mit einer weitgehend harmlosen Leistung verlor der FC Ingolstadt 04 mit 0:3 in Hamburg.