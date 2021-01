2. Liga: Fürth verpasst Sieg bei Fortuna Düsseldorf

In der Begegnung zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf ging es am 17. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga Schlag auf Schlag. Zunächst brachte ein Eigentor von André Hoffmann (23.) die Franken in Führung, bevor Julian Green aus eigener Kraft die Führung ausbaute (29.). Auch der kurzzeitige Ausgleich durch Kenan Karaman (35.) und später Kristoffer Peterson (49.) brachte das Team von Stefan Leitl nicht aus dem Konzept - nach dem Treffer von Sebastian (53.) sah es lange nach einem Sieg für die Gäste aus, bis Kevin Danso doch noch zum 3:3-Ausgleich (83.) traf.

Fortuna Düsseldorf und die SpVgg Greuther Fürth gehören zur Verfolgergruppe von Spitzenreiter Hamburger SV, entsprechend motiviert starteten beide Mannschaften in die letzte Partie der Hinrunde. Die Rheinländer begannen spielfreudig und kamen zu frühen Strafraumszenen, zogen aus diesen aber keine klaren Abschlüsse. Etwa ab der zehnten Minute konnte die Spielvereinigung ihre Anteile ausbauen, doch nennenswerte Chancen blieben auf beiden Seiten zunächst aus.

Eigentor bringt Fürth in Führung

Nach einer knappen halben Stunde schlugen die Gäste dann gleich zweimal innerhalb von vier Minuten zu. Erst verlängerte Hoffmann in einer Rettungsaktion in die kurze Ecke des eigenen Kastens (26.), dann ließ Green noch einen weiteren Treffer folgen (29.). Branimir Hrgotas Flanke von halbrechts fand dabei Green, der bereits hinter dem Düsseldorfer Außenverteidiger lauerte. Dieser nahm den Ball an und musste aus sechs Metern nur noch zum 2:0 einschieben.

Düsseldorf geriet kurz ins Straucheln, schlug aber bereits in Minute 35 mit dem 2:1 zurück. Rouwen Hennings leitete auf Karaman weiter, der auf halbrechts plötzlich hinter der gegnerischen Abwehrkette auftauchte und Fürths Keeper Sascha Burchert aus spitzem Winkel überwand. Bis zum Halbzeitpfiff waren die Gastgeber zwar überlegen, kamen dem Ausgleich aber nicht wirklich nahe.

Düsseldorf gleicht zweimal aus

Gleich nach dem Seitenwechsel kam Düsseldorf zum Ausgleich. Nach Matthias Zimmermanns hoher Hereingabe von der rechten Außenbahn verpasste Karaman unweit des Elfmeterpunkts einen Kopfball. Das Leder drang zu Peterson durch, der aus gut sieben Metern unbedrängt in die halbhohe rechte Ecke einnetzte (49.). Doch die Fürther ließen sich nicht beeindrucken und holten postwendend zum Gegenschlag aus. Nach einer Hereingabe von Branimir Hrgota verlängerte Marco Meyerhöfer auf Ernst, der aus vollem Lauf zum 3:2 (53.) traf.

Dann gelang Düsseldorfs Kevin Danso doch noch der Ausgleich. Nach einem Eckball nickte er aus gut zehn Metern auf die rechte Ecke. Der noch leicht vom Fürther Sarpei abgefälschte Ball schlug im Netz ein und bedeutete den 3:3-Ausgleich (83.).

Die SpVgg Greuther Fürth ist am Dienstag zu Gast beim VfL Osnabrück.

Fortuna Düsseldorf - SpVgg Greuther Fürth 3:3 (1:2)

Düsseldorf: Kastenmeier - Matthias Zimmermann, Andre Hoffmann, Danso, Krajnc (80. Hartherz) - Morales, Prib (69. Sobottka) - Klaus (69. Pledl), Appelkamp (28. Peterson) - Karaman, Hennings (69. Kownacki)- Trainer: Rösler

Fürth: Sascha Burchert - Meyerhöfer, Mavraj, Bauer, Raum - Stach - Seguin (81. Leweling), Green (71. Sarpei) - Ernst - Hrgota, Nielsen (71. Abiama) - Trainer: Leitl

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Zuschauer: keine