2. Liga: Fürth siegt in Karlsruhe und schnuppert oben ran

Die Mittelfranken siegten beim Gastspiel im Wildpark in Karlsruhe mit 5:1 (2:1) und zeigten eine starke Leistung. Branimir Hrgota, der bereits beim 3:1 gegen Bochum am vergangenen Wochenende doppelt getroffen hatte, brachte die Fürther gleich mit der ersten richtigen Chancen in Führung (19.). Philipp Hofmann (26.) glich zwar kurz später aus, doch dann rannten die Gäste den Hausherren davon: Tobias Mohr (29.) nach einem Konter, Paul Jaeckel (61.) per Kopf, Havard Nielsen (77.) und Jamie Leweling (90.+2) besiegelten das Ergebnis.

Mit 55 Prozent Ballbesitz, einer guten Passquote und starken Laufleistung war Fürth den Karlsruhern insgesamt überlegen - und nutzte auch die Torchancen wesentlich konsequenter.

Fürth plötzlich im Aufstiegsrennen

Damit stehen die Kleeblätter jetzt auf Platz sechs und haben nach dem siebten Saisonsieg nur noch vier Punkte Rückstand auf Platz zwei und drei, wobei die beiden Teams Hamburger SV und VfB Stuttgart am 17. Spieltag in der 2. Bundesliga erst noch gefordert sind.