2. Liga: Fürth vermiest Regensburg das Comeback

Durch einen Doppelpack von Torjäger Branimir Hrgota (13. und 64.) verließen die Franken das Spiel als Sieger. Zwischenzeitlich hatte Jann George (67.) verkürzt und den Regensburgern noch einmal Hoffnung gemacht. Am Ende siegten die Gäste aber verdient und klettern auf Platz drei vorbei an Holstein Kiel. Regensburg ist 13. und hat sechs Zähler Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz. Es war nach zwei Wochen Pause und drei verpassten Spielen die Rückkehr der Oberpfälzer auf den Rasen, nachdem das Team wegen mehrerer Corona-Fälle kollektiv in Quarantäne musste.

Fürth gibt den Ton an

Die Kleeblätter waren von Anfang an tonangebend und drückten die Gastgeber tief in die eigene Hälfte. Nach einer schlecht verteidigten Ecke war es schließlich Hrgota, der etwas glücklich aus spitzem Winkel zur Führung netzte. Auch danach blieb Fürth am Drücker und verpasste mehrere Male das zweite Tor. Von den Oberpfälzern war offensiv kaum etwas zu sehen.

Kontertor und Anschlusstreffer

Auch anschließend blieben die Hausherren zu harmlos. Fürth konterte nach einer gegnerischen Ecke sehenswert und erhöhte auf 2:0. Nach einer zu kurzen Kopfballabwehr von Maximilian Bauer verkürzten die Oberpfälzer zwar prompt auf 1:2 - aber mehr war nicht drin.