2. Liga: Fürth erwartet Ingolstadt im Bayern-Duell

Bayerns Zweitligisten müssen den Blick vor dem Start der Restrückrunde nach unten richten. Los geht es nach der Winterpause am Dienstag (20.30 Uhr) mit einem Freistaat-Duell zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem FC Ingolstadt. Der Tabellenletzte aus Oberbayern hat enormen Druck und vor der Winterpause nur zehn Punkte geholt, noch dazu mit drei verschiedenen Trainern. Konstanz sieht anders aus. Auch für Fürth ging es nach einem starken Saisonstart zuletzt nach unten, momentan stehen die Mittelfranken auf Rang elf.

Keller: "Was war, ist nicht mehr relevant"

"Was im letzten Jahr war, ist nicht mehr relevant", sagte Ingolstadts Trainer Jens Keller. Er hat mit seiner neuen Mannschaft noch nicht gewonnen - das soll sich ändern. "Es liegt nun an uns, dass wir die positive Stimmung und die gute Vorbereitung in Punkte ummünzen." In der Winterpause gab es einige Korrekturen am Kader: Kapitän Marvin Matip, Robert Leipertz, Charlison Benschop und Osayamen Osawe wurden aussortiert oder abgegeben. Philipp Tschauner (Hannover 96/ausgeliehen), Björn Paulsen (Hammarby IF), Mergim Mavraj (Aris Saloniki) und Cenk Sahin (FC St. Pauli/ausgeliehen) sind neu im Team. "Wir sind sehr froh, dass wir erfahrene, positive Leader dazu gewinnen konnten. Die Jungs gehen voran und das tut jedem gut", sagte Keller. Allerdings fehlen zum Auftakt ins Jahr 2019 Abwehrspieler Lucas Galvao wegen einer Sprunggelenkverletzung und Frederic Ananou wegen einer Schulterverletzung.

Fürth ist gewarnt

Gegner Fürth möchten die Ingolstädter nicht nach deren Tabellenrang bewerten. "Das ist eine Erstliga-Mannschaft mit sehr viel Qualität", warnte Trainer Damir Buric. Auch bei Fürth sollen zwei Neuzugänge ab sofort eine große Rolle spielen: Der vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Paul Seguin wird nach der Verletzung von Yosuke Ideguchi auf der Achter-Position erwartet, der von Union Berlin verpflichtete Kenny Prince Redondo für den ebenfalls verletzten Tobias Mohr auf dem linken Flügel. Buric muss von der Tribüne zuschauen. Der 54-Jährige war vom Deutschen Fußball-Bund mit einem Innenraumverbot wegen seines negativen Verhaltens im Spiel beim SV Sandhausen im Dezember (0:0) belegt worden. "Das ist für mich überraschend und enttäuschend, es hilft aber nichts mehr", sagte er zur Strafe. Eine Zittersaison wie im Vorjahr, als die Spielvereinigung nur knapp den Abstieg verhinderte, soll auf jeden Fall vermieden werden.