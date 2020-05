2. Liga: Fürth erkämpft noch ein Unentschieden

Greuther Fürth konnte sich im Duell mit Darmstadt zunächst keinen klaren Vorteil erspielen oder über einen längeren Zeitraum dominant agieren. In den letzten Minuten vor dem Pausenpfiff gab es auf beiden Seiten immerhin einige gute Chancen zu sehen. Diese blieben allerdings ungenutzt, und so war das Remis zur Pause der Leistung entsprechend. Mit einem torlosen Unentschieden ging es in die Kabinen. Immerhin keimte die Hoffnung, dass am Böllenfalltor in der zweiten Hälfte dann doch noch mindestens ein Treffer fallen könnte.

Fürth setzt den Joker zum Ausgleich

Und tatsächlich klingelte es im Kasten, allerdings bei Fürths Sascha Burchert. Fabian Schnellhardt netzte in der 56. Minute zur 1:0-Führung ein. Nur sieben Minuten später verpasste Darmstadt die Chance auf 2:0 zu erhöhen - Felix Platte (63.) scheiterte beim Strafstoß am Pfosten. Dadurch blieb das Spiel offen. Mehr Glück hatte dann der in der 84. Minute eingewechselte Marvin Stefaniak. Dem Fürther Joker gelang in der 87. Minute noch der Treffer zum 1:1-Ausgleich. Immerhin konnten die Franken drei Tage nach der Heimniederlage gegen Osnabrück noch einen Punkt mit nach Hause nehmen.