2. Liga: FCN gibt auch auf St. Pauli Sieg aus der Hand

Gerechtes Remis - auch dank Video-Assistent

Ganz ähnlicher Verlauf auch in der zweiten Halbzeit: Zunächst brachte Johannes Geis den FCN per Elfmeter wieder nach vorne. Vorausgegangen war ein Handspiel von Christopher Avevor im Strafraum. Auch hier gab der Video-Assistent den Ausschlag für den Elfmeterpfiff. Die Antwort der Hamburger folgte diesmal in der 78. Minute: Defensivmann Daniel Buballa war aufgerückt. Nach einer weiten Flanke von rechts stoppt er den Ball erst mit dem Oberschenkel und setzte ihn schließlich direkt aus 15 Metern ins rechte Eck - 2:2.