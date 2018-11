2. Liga: FC Ingolstadt verspielt Sieg bei Holstein Kiel

Alexander Nouri kündigte vor dem Spiel gegen Holstein an, "die gleiche Leidenschaft und Begeisterung auf den Platz bringen, wie beim 1:1 gegen Duisburg". Der Ingolstädter Trainer vertraute der Elf, die den Last-Minute-Punkt gegen den MSV geholt hatte. Und die kam von Beginn an gut in die Partie. Ingolstadt setzte Holstein Kiel von Beginn an unter Druck. Die Gastgeber, die am Mittwoch (31.10.18) den Bundesligisten SC Freiburg mit 2:1 aus dem Pokal gekickt hatten, kamen kaum ins Spiel.

FC Ingolstadt gibt Führung aus der Hand

Lange waren aber die Angriffe der "Schanzer" zu harmlos - vor dem Tor fehlte die letzte Konsequenz. Doch in der 56. Minute gelang dem FC Ingolstadt der verdiente Führungstreffer. Phil Neumann traf per Kopf zum 1:0. Nur fünf Minuten später erhöhte Frederic Ananou auf 2:0 - sein erstes Tor für den FC Ingolstadt. Aber das Spiel blieb spannend: In der 64. Minute gelang den Kielern per Foulelfmeter der Anschlusstreffer. Schindler verwandelte den Strafstoß sicher.

Die Norddeutschen waren wieder im Spiel. Doch die Abwehr des FC Ingolstadt stand lange sehr kompakt. Aber Kiel wurde immer stärker und drängte auf den Ausgleich. In der 86. Minute konnte Philipp Heerwagen mit einer Glanzparade noch einen Treffer verhindern, doch zwei Minuten später war der Ingolstädter Keeper machtlos. Nach einer Ecke gelang Kiel durch Stefan Thesker noch das 2:2. Ingolstadt muss weiter auf einen Sieg in der 2. Liga warten und bleibt mit sieben Punkten aus zwölf Spielen Tabellenletzter.