2. Bundesliga: FC Ingolstadt 04 gibt Rote Laterne ab

Der "Neue-Besen-Effekt" lässt noch auf sich warten beim FCI. Nur dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit holten die Oberbayern in der zweiten Partie unter dem neuen Trainer André Schubert immerhin einen Punkt und zogen in der Tabelle am FC Erzgebirge Aue (1:2 in Karlsruhe) vorbei.

Benedikt Pichler hatte die Norddeutschen im Sportpark früh in Führung gebracht. Stefan Kutschke sorgte unmittelbar nach dem Wiederanpfiff für den Ausgleich.