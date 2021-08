2. Liga: Der 1. FC Nürnberg schlägt den Karlsruher SC

Beide Klubs lieferten sich am Freitag (27.08.2021) in der ersten Halbzeit ein umkämpftes Duell auf Augenhöhe, konnten aber zunächst nur selten für richtige Torgefahr sorgen. Nürnberg kreierte mit einem schnellen Umschaltspiel zwar mehr Vorstöße, bewirkte damit aber wie der KSC nur erste Halbchancen. Es dominierten vor allem die starken Abwehrreihen.

Nürnberger stürmen in die zweite Hälfte

Nach der Pause übernahmen die Franken das Spiel und gingen in der 50. Minute in Führung. Nach einem Querpass von Tom Krauß landete der Ball bei Lino Tempelmann, der zunächst mit einem Volley am starken Marius Gersbeck abprallte. Den Nachschuss drückte der 22-Jährige aber mit dem Kopf erfolgreich in die Maschen. Nikola Dovedan vergab nur vier Minuten später die Chance zum 2:0.

Im Gegenzug verpasste Philipp Hofmann die Chance zum Ausgleich. Christian Mathenia hatte aufgepasst und den Ball mit einem Hechtsprung noch von der Linie gekratzt. Auch eine Flanke von Jung (59.) fischte er sicher im Fünfer ab. Auch Gersbeck war gefordert, er musste einen Schuss von Johannes Geis entschärfen.

In der 74. Minute schenkte dann Kobald den Nürnbergern das 2:0. Der KSC-Mann wollte eine Flanke mit der Brust zu Gersbeck klären und legte stattdessen perfekt für Erik Shuranov auf. Der 19-Jährige staubte den Treffer per Kopf ab. Doch der KSC hatte die Partie noch nicht abgeschrieben. In der 82. Minute schlug der frisch eingewechselte Joker zu. Malik Batmaz schlenzte den Ball am Fünfereck zum 1:2-Anschlusstreffer in den Kasten. Die beste Chance zum 2:2-Ausgleich vergab KSC-Stürmer Hofmann in der 95. Minute mit einem Pfostenschuss.

Den Dreier sicherten sich am Ende dann aber doch die Gastgeber. Mit dem zweiten Saisonsieg schob sich der Altmeister zumindest für zwei Tage auf den Aufstiegsrelegationsplatz.