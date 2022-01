2. Liga: Darmstadt zu clever für den FC Ingolstadt

Skarkes Treffer beendet Ingolstadts beste Phase

Der mazedonische Neuzugang Visar Musliu konnte beim FCI wegen fehlender Spielberechtigung nach noch nicht die Abwehr verstärken. In einer temporeichen Anfangsphase hielten die Oberbayern noch mit, was die Spielanteile gegen das Spitzenteam aus Hessen angeht. Durch zwei Mitteldistanzschüsse von Winterneuzugang Florian Pick waren sie zunächst sogar gefährlicher (9., 12.). In der 15. Minute rissen dann aber die Südhessen die Führung an sich: Tim Skarke traf technisch kompliziert und äußerst sehenswert zur Führung für die Lilien.

Darmstadt kann erhöhen - Ingolstadt zu harmlos

Danach hatten die Gäste das Geschehen über weite Strecken unter Kontrolle, verzeichneten dank hoher Passsicherheit lange Ballbesitzphasen. Durch Luca Pfeiffer, der das Heimtor freistehend knapp verpasste (33.), und Thomas Kempe, der einen Freistoß an die Latte setzte (36.), hätten sie ihren Vorsprung beinahe ausbauen könne. Bei den Schanzern lief hingegen im Vorwärtsgang überhaupt nichts mehr zusammen.