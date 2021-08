2. Liga: Club gewinnt Hitzeschlacht gegen Düsseldorf

Hitzeschlacht im Max-Morlock-Stadion - mit dem besseren Ende für den 1. FC Nürnberg! Die Mannschaft von Trainer Robert Klauß verdiente sich dank einer intensiv geführten Partie gegen Fortuna Düsseldorf die drei Punkte. Neuzugang Christopher Schindler erzielte in der 58. Minute per Kopf das 1:0. Enrico Valentini erhöhte in der achten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter auf 2:0.