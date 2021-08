2. Liga: Clevere Ingolstädter holen ersten Dreier der Saison

Sandhausen hatte das Spiel am Freitag (27.08.2021) eigentlich im Griff und ein klares Chancenplus in der ersten Hälfte. Allerdings gelang es den Kurpfälzern einfach nicht den Ball wirkungsvoll auf den Kasten von Fabijan Buntić zu bringen. Die Schanzer nutzten dagegen direkt ihre erste Großchance bei der ersten eigenen Ecke eiskalt aus. Der Standard kam von der rechten Fahne scharf vor den Kasten. Am langen Pfosten sah Daniel Keita-Ruel bei seiner Klärungsaktion sehr unglücklich aus, da er es mit der Hacke probierte und den Ball ungewollt stoppte. Filip Bilbija (38') setzte sofort nach und drückte den Ball aus kürzester Distanz zur 1:0-Führung über die Linie.

Ingolstadt kann nachlegen

Auch die zweite Hälfte startete schwungvoll. Erst scheiterte Bilbija an SV-Tormann Patrick Drewes und nur kurze Zeit später faustete Buntić den Ball auf der anderen Seite weg, bevor Keita-Ruel mit seinem Fallrückzieher dran kam. Mit der Führung im Rücken verteidigten die Oberbayern gut und lauerten auf Konterchancen. Doch der zweite Treffer gelang erst kurz vor Schluss. Eine Flanke von Dominik Franke erreichte Fatih Kay, der sich die Chance aus sieben Metern nicht entgehen ließ und das Leder direkt zum 2:0 in den Maschen versenkte.