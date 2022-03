2. Liga: Chancenwucher verhindert nächsten Club-Sieg

Nürnberger trifft - Daferner gleicht aus

Die Hausherren erwischten den besseren Start und belohnten sich für einen starken Auftritt mit der frühen Führung durch Nürnberger. Dem Sonntagsschuss von Nürnberger konnte Dynamo-Keeper Kevin Broll nur hinterherschauen.

Anschließend legten die Franken sogar noch zu und hätten das Ergebnis bei mehreren Großchancen in die Höhe schrauben können. Lukas Schleimer, Pascal Köpke und Taylan Duman vergaben beste Möglichkeiten, und so kamen die Gäste Mitte der ersten Hälfte besser ins Match. Gefährlich wurden die Gäste zunächst nicht, doch das änderte sich kurz vor der Pause: Christoph Daferner sorgte in klassischer Mittelstürmermanier für den Ausgleich (42.).