2. Liga: 1. FC Nürnberg springt auf einen Aufstiegsplatz

Möller Daehli eröffnet den Torreigen

Die Gäste waren zu Beginn der Partie aktiver und kamen auch ab und an in den Nürnberger Strafraum, allerdings, ohne wirklich gefährlich zu werden. Die Franken schlossen in Sachen Spielanteilen schnell zu den Gästen auf und waren im letzten Felddrittel zunächst ähnlich harmlos wie diese.

Erst in der Schlussphase des ersten Durchgangs änderte sich dies: Nachdem Schimmer für den FCH aus kurzer Distanz an Mathenia gescheitert war (41.) und Shuranov den Ball aus bester Lage neben den Gästekasten geschoben hatte (42.), brachte Möller Daehli den Club mit einem sehenswerten Mitteldistanzschuss in Führung (45.).