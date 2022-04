2. Liga: 1. FC Nürnberg kann stabile Heidenheimer nicht knacken

Kleindienst trifft nach nur drei Minuten

Dem Club gehörte vor 10.673 Zuschauern zwar die erste Chance der Partie, im direkten Gegenzug erzielten die Hausherren dann allerdings in der dritten Minute den frühen Führungstreffer. Torjäger Tim Kleindienst schraubte sich nach einer Maßflanke von Tobias Mohr nach oben und hatte aus fünf Metern keinerlei Mühe, das Leder vorbei am chancenlosen Christian Mathenia in die Maschen zu köpfen.

Nach einer temporeichen Viertelstunde zog sich der FCH dann zunehmend zurück und überließ den Mittelfranken die Initiative. Der Club hatte zwar den Ballbesitz auf seiner Seite, wusste damit allerdings nicht allzu viel anzufangen und lief überdies immer wieder in Konter.