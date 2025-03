Heimserie gerissen: Video-Ärger beim Club

Im Verfolgerduell zwischen dem 1. FC Nürnberg und Hannover 96 kassierte der Club eine Niederlage. Die sonst so heimstarken Franken verloren gegen die Niedersachsen mit 1:2. Mit 35 Punkten belegt Nürnberg den neunten Platz - der Aufstiegsrelegationsplatz ist sechs Punkte entfernt.

Club-Neuzugang Antiste gibt Startelfdebüt

Club-Trainer Miroslav Klose wollte nach dem kürzlichen 0:0 bei Hertha BSC mehr Torgefahr sehen und ließ dafür im Sturm Neuzugang Janis Antiste von Anfang an ran. Neben dem Franzosen sollten auch Julian Justvan und Stefanos Tzimas für den nötigen Nadelstiche auf die 96-Abwehr sorgen.

Schmeichelhafte Führung für den 1. FCN

Doch so richtig ging Kloses Plan mit der Offensive nicht aus. Hannover 96 setzte die Nürnberger früh unter Druck, gewann viele Zweikämpfe und hatte deutlich mehr vom Spiel. Immer wieder kamen die Gäste gefährlich vor das Club-Tor, belohnten sich aber nicht für ihre couragierte Leistung.

Hannover 96 mit verdientem Ausgleich

Die Hausherren präsentierten sich harmlos, fahrig - selten gelangen gute Kombinationen in den Strafraum. Um so überraschender war der schmeichelhafte Führungstreffer der Nürnberger: In der 36. Minute erzielte Tzimas nach einem Konter das 1:0.

Doch die Freude über die Führung währte nicht lange. Fünf Minuten später gelang Hannover der verdiente Ausgleich. Enzo Leopold zirkelte einen Freistoß mustergültig über die Mauer. Mit dem 1:1 ging es in die Pause.

Gäste gehen in Führung, Club-Treffer zählt nicht

Nach Wiederanpfiff im Max-Morlock-Stadion waren die Gäste erneut das aktivere Team. In der 57. Minute erhöhte Josh Knight auf 2:1 für Hannover. Im Gegenzug traf Julian Justvan zum vermeintlichen 2:2 - denn der Treffer wurde nach VAR-Einsatz wegen eines Stürmerfouls von Antiste an Muroya nicht gegeben.

Der Club wirkte nach der VAR-Entscheidung sauer, die Fans reagierten mit einem Pfeifkonzert. Nürnberg spielte nun druckvoll nach vorne, wollte den Ausgleich, hatte aber Probleme Lücken in der Hannoveraner Abwehr zu finden und kamen kaum zu Torschüssen. Es blieb beim 1:2. Nach vier Heimsiegen in Folge kassierte Nürnberg wieder eine Niederlage.