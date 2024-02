Achterbahnfahrt des 1. FC Nürnberg geht weiter

Torkrimi im Max-Morlock-Stadion: Am 20. Spieltag der zweiten Liga ließ sich der 1. FC Nürnberg vom Tabellenletzten Osnabrücker ärgern (2:2). Der Club konnte dem VfL nicht mehr abringen als ein Remis. Die Achterbahnfahrt der Nürnberger geht weiter: Nach der souveränen Performance gegen Hansa Rostock (0:3) und der Blamage in Hannover (0:3) ist das mühevolle 2:2 gegen Schlusslicht Osnabrück ein weiterer Stopp auf der Berg-Tal-Fahrt.

Die jungen Nürnberger starteten das Spiel stark. Die Mannschaft von Cristian Fiél erarbeitete sich viel Platz und dominierte das Spiel. Torgarant Can Uzun brachte den Club in Führung, dribbelte zentral auf den Strafraum zu, vier Osnabrücker waren chancenlos, ihn zu bändigen (17.). Ein Leichtes für den 18-Jährigen, der schon im Hinspiel traf: Mit Rechts schob er den Ball ins linke untere Eck ein. Jubel für die Nürnberger.

Spektakuläre Schlussphase

Der Führungstreffer ließ die Heimherren langsamer werden, die Osnabrücker nutzten das aus und erarbeiteten sich Chancen. Und die eine Chance, die saß: Der Ausgleichstreffer gelang dem ehemaligen Club-Spieler Erik Engelhardt, der einen Querpass von Athanasios Androutsos annahm und die Kugel ins Tor schob.

Obwohl die Osnabrücker auch in der zweiten Hälfte schwungvoll weiterspielten, war es wieder Can Uzun, der die Gäste ärgerte. Der 18-Jährige nahm einen Ball von Nathaniel Brown an und verwandelte diesen zu seinem zehnten Saisontreffer. Doch die Osnabrücker blieben gefährlich - so gefährlich, dass sie für eine blitzartige Schussphase sorgten: Kwasi Okyere Wriedt gelang in der dritten Minute der Nachspielzeit der Abschluss.

Den ersten Schuss der Osnabrücker wehrte Club-Keeper Carl Klaus ab, gegen den Schuss von Wriedt musste er sich dann jedoch geschlagen geben. Damit rettete sich der VfL in den letzten Spielminuten einen wichtigen Punkt.