2. Handball-Bundesliga: Klassenerhalt für TV Großwallstadt

Für den TV Großwallstadt aus dem Landkreis Miltenberg heißt es jetzt: Aufatmen, der Klassenerhalt in der 2. Handball-Bundesliga ist geschafft. Der Endstand am Samstag in der Untermain-Halle in Elsenfeld: 27 zu 23.

TV Großwallstadt dreht das Spiel gegen Bietigheim

Wie die Liga auf ihrer Homepage berichtet, stand es zur Halbzeit noch 13 zu 13. Doch die Unterfranken konnten sich Tor für Tor absetzen und haben das Spiel in der zweiten Hälfte gedreht. Angeführt wurde Großwallstadt von Savvas Savvas, der allein elf Tore geworfen hat. Can Adanir im Tor hat elf Würfe gehalten – und damit die Hälfte der Würfe auf sein Tor.

Großer Jubel nach Klassenerhalt in der 2. Handball-Bundesliga

"Im Anschluss an die nervenaufreibenden 60 Minuten kannte der Jubel keine Grenzen", heißt es von der HBL. "Was eine Leistung! Was ein Team!", schreibt der Verein auf seiner Facebook-Seite.

Zeitgleich hat Konkurrent Ferndorf gegen Dormagen gespielt und ebenfalls gewonnen (40 zu 37) – doch der TV Großwallstadt hatte das bessere Torverhältnis und konnte sich dadurch den Klassenerhalt sichern. Das Team des neuen Chef-Trainers Maik Handschke beendet die Saison auf Platz 17. Tabellenführer ist der VfL Gummersbach aus Nordrhein-Westfalen.

Rimparer Wölfe auf Platz 14 der Tabelle

Die Rimparer Wölfe aus dem Landkreis Würzburg haben gestern 23 zu 29 gegen Eisenach verloren. "Am Schluss haben gegen einen starken Gegner dann die nötigen Körner gefehlt", schreibt die DJK auf ihrer Facebook-Seite. Die Wölfe sind damit auf Platz 14.