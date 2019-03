Der FC Ingolstadt hängt weiter im Tabellenkeller fest

11:1 Torschüsse zur Halbzeit für Ingolstadt, aber in Führung im Stadion "An der Alten Försterei" lagen die Hausherren. Sebastian Andersson verwandelte kurz vor der Pause (43.) einen nicht unumstrittenen Foulelfmeter zum 1:0 für Union. Die Partie war auf den Kopf gestellt. Denn Ingolstadt hatte sich kein bisschen wie ein Abstiegskandidat präsentiert, sondern spielte mutig nach vorne.

Erst muss Cohen gehen, dann Krauße

Union Berlin kam erst nach dem Wechsel besser in die Partie, die Ingolstadt trotzdem weiter lange offen hielt - bis zur 65. Minute. Almog Cohen musste mit Roter Karte vom Platz. Der FCI-Kapitän hatte Berlins Akaki Gogia mit der Faust im Gesicht touchiert, Schiedsrichter Robert Kampka wertete das als Tätlichkeit.

Und die letzte Ingolstädter Hoffnung, in Unterzahl vielleicht doch noch das Spiel zu drehen, war weitere zehn Minuten später dahin. Robin Krauße sah für ein wüstes Einsteigen an der Seitenlinie die Gelb-Rote Karte. Auch ein glattes "Rot" wäre vertretbar gewesen. Mit elf Spielern gegen neun schaukelte Berlin den Sieg die letzten 15 Minuten locker ins Ziel. In der 79. Minute erhöhte Gogia noch auf 2:0.

Ingolstadt droht das Tabellenende

Ingolstadt ist nach der Niederlage mit 19 Punkten weiterhin Tabellenvorletzter. Aber gewinnt Schlusslicht Sandhausen (17 Punkte) am Sonntag in Magdeburg, rutscht der FCI ganz ans Ende der Tabelle. Der MSV Duisburg auf dem Relegationsplatz (20 Punkte) spielt am Samstag beim SSV Jahn Regensburg.