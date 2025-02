Greuther Fürth ohne Chance auf Elversberger Acker

Die SpVgg Greuther Fürth tritt weiter auf der Stelle in der 2. Bundesliga. Die Franken verloren nach zuletzt zwei Siegen gegen Regensburg und Paderborn beim SV Elversberg mit 0:2 (0:2) und verpassen den endgültigen Sprung aus dem Tabellenkeller. Mit nun sechs Punkten auf den Relegationsplatz 16 ist der Vorsprung zwar noch komfortabel, doch in der kommenden Woche folgt nun das direkte Duell mit dem Tabellen-15. Eintracht Braunschweig.

Früher Rückschlag durch Asllani

Der Schwung der Siewert-Elf nach zwei Erfolgserlebnissen verpuffte im Saarland sehr schnell. Der Platz im Waldstadion an der Kaiserlinde war schon vor dem Anpfiff arg ramponiert - und die Gastgeber schienen mit dem weichen Terrain besser zurecht zu kommen.

Schon in der 6. Minute überwand der SVE die Defensive der Fürther. Top-Torjäger Fisnik Asllani traf nach schöner Kombination aus fünf Metern. In der 14. Minute hätte die Hoffenheim-Leihgabe direkt erhöhen können, scheiterte jedoch an Keeper Nahuel Noll, der auch später gegen Muhammed Damar (25.) zur Stelle war.

Fürth glücklos - Elversberg abgezockt

Fürth tat sich offensiv schwer, Branimir Hrgota (20.) und Dennis Srbeny (41.) fehlte die Zielstrebigkeit im Strafraum. Auf der anderen Seite erhöhte Carlo Sickinger per Volleyschuss kurz vor der Pause auf 2:0 (45.+1). Auch nach dem Seitenwechsel blieb eine Fürther Aufholjagd gegen die stabilen und abgezockten Elversberger aus. Vor allem der letzte Pass oder Schuss ließ zu wünschen übrig.

Elversberg kontrollierte die Partie, ohne selbst wirklich gefährlich zu werden. Statt des Anschlusstreffers musste wieder Noll gegen Zimmerschmied retten (69.).