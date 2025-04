Zurück im Abstiegskampf: Harmlose Fürther verlieren in Darmstadt

Die Spielvereinigung Greuther Fürth ist zurück - im Abstiegskampf der zweiten Liga. Das Team von Jan Siewert enttäuschte mit einer harmlosen Vorstellung bei Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 und verlor verdient mit 1:0 (0:0). Fürth muss nun als 13. wieder nach unten schauen. Der Tabellen-16. Eintracht Braunschweig hat nach seinem 3:2-Sieg am Freitag nur noch sieben Punkte Rückstand auf das Kleeblatt.

SpVgg und Darmstadt ohne Elan

Fürth-Coach Siewert stellte sein Team im Vergleich zum wilden 3:3 gegen Schalke auf zwei Positionen um. Marco John und Noel Futkeu ersetzten Roberto Massimo (Bank) und den gelbgesperrten Kapitän Branimir Hrgota. Das Duell zweier Mannschaften im unteren Tabellenmittelfeld hielt, was es versprach. Weitgehend harmlos egalisierten sich Darmstadt und Fürth zwischen den Strafräumen.

Nach dem Seitenwechsel kam dann langsam Schwung auf, vor allem durch die Lilien. Darmstadt tastete sich heran und verpasste zunächst die Führung, als Isac Lidberg nach einer Flanke am stark reagierenden Nahuel Noll scheiterte. Sechs Minuten später machte es Schwede besser, als er ein Zuspiel von Jean-Paul Boetius zum 1:0 verwandelte.

Fürth rutscht ins untere Tabellendrittel

Eine echte Schlussoffensive der Fürther blieb in der Folge aus, Jomaine Consbruch hatte erst in der 90. Minute einen gefährlichen Abschluss, den Marcel Schuhen im SVD-Tor abwehren konnte. Kurz darauf war Schluss. Fürth stand am Ende bei einem enttäuschend Expected-Goals-Wert von 0,39.